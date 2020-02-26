Скандалы: Российские дипломаты мстят за Петрова и Боширова

26.02.2020, 13:42, Разное

Посольство РФ в Великобритании задолжало 5,7 миллиона фунтов за въезд в центр Лондона

Российское посольство в Великобритании оказалось в пятерке крупнейших должников по оплате въезда в центр Лондона. На счету российских дипломатов 48 тысяч случаев неоплаченного въезда и долг в 5,7 миллиона фунтов, сообщается на сайте британского парламента. Посольство РФ оказалось пятым в списке злостных неплательщиков. На первом месте — посольство США, у которого насчитали 102 тысячи случаев неоплаченного въезда на общую сумму 12,4 млн фунтов. У Японии долг составил 8,5 миллиона фунтов, у Нигерии — 7 млн, у Индии — 6 млн.

Общая сумма долга диппредставительств и международных организаций за въезд в центр Лондона с февраля 2003 года по декабрь 2018-го составила 116,9 млн фунтов. В список неплательщиков также вошли Китай, Германия, Польша, Франция, Южная Корея, Испания, Украина, Турция, Белоруссия, Литва, Чехия, Финляндия… Всего в списке значатся диппредставительства 83 государств.

Плата за въезд в центр Лондона была введена в 2003 году ради сокращения числа автомобилей и борьбы с пробками. Плата взимается с понедельника по пятницу с 07:00 до 18:00 и составляет 11,5 фунтов при использовании системы предоплаты или оплаты в тот же день.

Представители МИД Великобритании уже провели встречи с дипломатами и сотрудниками международных организаций по поводу задолженностей. Отмечается, что в 2019 году британские власти предоставили им возможность либо погасить непогашенные долги, либо обжаловать штрафы.

Посольство РФ также задолжало 1,2 тысячи фунтов по штрафам за неправильную парковку и 47,6 тысячи по налогу на уборку улиц и уличное освещение. Самым злостным неплательщиком по штрафам за парковку оказалось посольство Нигерии с долгом в 47 тысяч фунтов. Лидером по второму пункту стал Судан с задолженностью в 164 тысячи фунтов.