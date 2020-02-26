Сотрудник банка выдал кредиты вымышленным россиянам и украл 57 млн рублей

26.02.2020, 13:41, Новости дня

Для этого он использовал фиктивные копии паспортов.

Бывшего начальника отдела продаж одного из офисов ВТБ24 (входит в ВТБ) и его мать осудили в Иркутской области за хищение денег банка. Мужчина оформлял карты на вымышленные имена, а его мать снимала с них деньги. Всего им удалось украсть более 57 миллионов рублей.

С 2013-го по 2016 годы мужчина, пользуясь служебным положением, инициировал выпуск банком зарплатных и кредитных карт с установленными на них кредитными лимитами до 300 тысяч рублей на имена вымышленных им же людей.

Для этого он использовал фиктивные копии паспортов, вносил в реестры на выпуск банковских карт заведомо ложные и недостоверные сведения о лицах, их месте работы, размере доходов. Затем мать банкира просто снимала деньги с этих карт.

Согласно материалам дела, за три года удалось выпустить 624 банковские карты на 415 вымышленных лиц. Родственникам удалось похитить более 57 миллионов рублей.

Суд признал мать и сына виновными в мошенничестве. Им назначили наказание в виде 4,6 лет лишения свободы со штрафом 300 тысяч рублей и 6 лет лишения свободы со штрафом 700 тысяч рублей соответственно. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.

Суд также удовлетворил исковые требования банка ВТБ и взыскал с виновных 56 миллионов рублей в счет возмещения ущерба. У обвиненных планируют изъять квартиры, автомобиль, гаражный бокс, сотовые телефоны и часы.

Ранее российский гаишник объяснился за 22 квартиры на 50 миллионов рублей.