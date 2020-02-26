«В рюмочных для малознакомых собутыльников»: Сурков рассказал, чем займется после отставки

26.02.2020, 13:40, Новости дня

Экс-помощник президента не желает возвращаться на госслужбу.

Бывший помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков назвал свою отставку «самоволкой» и признался, что из политики не уходит, хотя и в госструктурах работать больше не собирается. Уходить ему было не жалко, а в противном случае «цеплялся бы», «смирился бы», сказал он.

В интервью порталу «Актуальные комментарии» теперь уже бывший госслужащий рассказал, что хотел уйти еще семь лет назад, когда понял, что ему нет места в системе, которую он сам же и создавал. По мнению Суркова, он так и не стал частью этой системы.

В то же время политик дал понять, что ушел из-за проекта Донбасс-Украина, поскольку его суть за последние годы изменилась. Не соврать, но и ничего лишнего не сказать, отшутился Сурков и посоветовал прочитать появившиеся после его отставки комментарии. Некоторые, по его словам, верно отражают суть.

«Невозможно», — объяснил Сурков возможность своего возвращения в госаппарат. Однако экс-чиновник подчеркнул, что из политики не уходит, а просто переходит на «малые политические формы»: «кухонные дебаты», «выступления в рюмочных для малознакомых собутыльников».

Кроме того, Сурков планирует сочинить трактат, к примеру, «о предоставлении частичных избирательных прав ботам в качестве первого шага к эмансипации виртуальной личности». Эта идея вдохновлена убеждением, что будущее рождается на кухнях, в питейных и странных трактатах.

Как человек, который занимался украинской повесткой, Сурков уверен, что такой страны, как Украина, нет, а «есть украинство», «сумбур вместо государства». «Борщ, Бандера, бандура есть, а нации нет», отметил политик. В то же время он не потерял надежды на то, что Украина будет существовать, но какая и в каких границах – большой вопрос. Как бы то ни было, но без участия России такие вопросы не решить, отметил Сурков.

Также Сурков считает жителей Донбасса народом-героем, который не заслуживает такого унижения, как возврат в состав Украины. На вопрос, где собирается работать бывший чиновник, Сурков предпочел уйти от ответа: «потолкаюсь по рынку, найду что-нибудь».

Фото: РИА Новости