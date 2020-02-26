Путин призвал повысить уровень раскрываемости преступлений

26.02.2020, 13:37, Новости дня

Президент Владимир Путин на коллегии МВД призвал в 2020 году повысить уровень раскрываемости преступлений, указав, что на решении этой задачи должны сосредоточиться оперативные, следственные и все иные подразделения ведомства.

Путин заявил, что в 2020 году «важно существенно активизировать работу по целому ряду направлений, и прежде всего, повысить уровень раскрываемости преступлений в целом», передает РИА «Новости».

Это является одной из основных задач ведомства, «на ее решении должны быть сосредоточены усилия оперативных, следственных, всех иных подразделений».

Президент также отметил высокие показатели министерства в расследовании «наиболее опасных преступлений» (убийств, умышленного причинения вреда здоровью, разбойных нападений) и снижении преступности среди несовершеннолетних в 2019 году.

Ранее сообщалось, что в РФ уменьшилось число совершенных с применением оружия преступлений.



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