Первый комплекс ПВО С-350 «Витязь» поступил в ВКС

26.02.2020, 13:37, Новости дня

Расчеты зенитных ракетных войск начали осваивать первый комплекс ПВО С-350 «Витязь» в учебном центре в Гатчине, сообщили в Минобороны.

«Первый новейший комплекс зенитных ракетных войск С-350 «Витязь» поступил в состав ВКС — недавно комплекс прибыл в учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине», – передает ТАСС сообщение ведомства.

В Гатчине боевые расчеты будут обучаться применению нового комплекса. В частности, в учебном центре уже проведена тренировка по обнаружению и уничтожению условного воздушного противника.

«Боевой расчет ЗРК С-350 продемонстрировал свои навыки, уничтожил электронными пусками условного противника и совершил марш в новый позиционный район», – уточнили в министерстве.

Напомним, в декабре в Минобороны сообщали, что в 2019 году Воздушно-космические силы впервые получили новейший зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь», который в январе 2020 года прибудет в пункт постоянной дислокации. 



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