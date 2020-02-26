В Московском зоопарке родились детеныши редкого гривастого волка

26.02.2020, 13:31, Новости дня

В Московском зоопарке родились детеныши одного из самых редких представителей семейства псовых – гривастого волка. Щенки появились на свет еще 6 ноября, а теперь начали выходить в наружный вольер на прогулку, так что посетители зоопарка могут их увидеть.

Детеныши – два самца и самка – активно исследуют окружающий мир. Пока что они питаются материнским молоком, но уже начинают пробовать пищу, которую едят их родители.

 

 

 

 

 

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Публикация от Московский зоопарк (@moscow_zoo_official) 25 Фев 2020 в 8:16 PST

Пару краснокнижных гривастых волков удалось сформировать весной 2019 года: животные долго привыкали друг к другу.

"То, что потомство удалось получить уже в первый год после соединения волков, большая удача. Порой, чтобы добиться размножения этих животных, уходит немало времени", – отмечают представители зоопарка в Instagram.

В природе численность волков на сегодняшний день не превышает 17 тысяч особей, и этот показатель сокращается с каждым годом. Чтобы сохранить этих хищников, была создана Европейская популяционная программа по данному виду. Участие в ней многие годы принимает Московский зоопарк.



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