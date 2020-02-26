Ульяновский школьник ударил учителя ножом в живот за вопрос об опоздании

26.02.2020, 13:31, Разное

В одной из школ Ульяновска 15-летний ученик ударил педагога ножом в живот. Учитель едва не погиб, сообщает FlashNord.

Инцидент произошел в среду днем. Один из детей пропустил два урока и пришел к третьему с опозданием. 59-летняя учительница поинтересовалась, почему он задержался. В ответ подросток достал холодное оружие и нанес ей ранение. Ученика задержали, а педагога госпитализировали и провели ей операцию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.



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