В РФ создали «робота-полицейского»

26.02.2020, 13:30, Новости дня

В РФ разработали робота, способного задерживать преступников и распознавать разыскиваемых злоумышленников, этого робота могут принять в полиции, сообщил представитель компании-разработчика «Промо бот» Константин Покладок.

Разработку в среду представили на коллегии МВД, отметил Покладок, передает РИА «Новости».

«Автономный робот, мы его называем «Скорпион», предназначен для патрулирования территории и передачи данных с камеры на пульт оператора. Он ездит, видит кого-то, кто провинился в чем-либо и передает данные оператору. Оператор принимает решение, что делать», – отметил собеседник агентства.

По его словам, у робота есть сеткомет, предназначенный для задержания нарушителей, и дрон для преследования злоумышленников и автомобилей. Все решения и команды робот получает от оператора.

Робота создали по инициативе спецподразделения МВД, ведутся переговоры о его поставках в органы внутренних дел, сказал Покладок. Разработку также могут применять для патрулирования любых территорий для защиты от нарушителей.

В январе ученые из Университета ИТМО в Санкт-Петербурге создали из фрагментов ДНК наноробота, который может уничтожать раковые клетки.



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