YouTube ненароком заблокировал длившийся с лета 2018 года музыкальный стрим

26.02.2020, 13:30, Разное

Ошибка в действиях модераторов хостинга YouTube привела в блокировке самого длинного в мире музыкального видеоролика. Данный стрим продолжался больше 13 000 часов.

Администраторы популярного интернет-портала заблокировали канал ChilledCow, который широко востребован среди фанатов лоу-фай-хип-хоп. Данный жанр представляет собой спокойную расслабляющую музыку, ее люди нередко включают во время выполнения домашних заданий по учебе или работы. На канале проводился стрим с соответственной аудиозаписью, не прерывавшейся с конца лета 2018 года. По причине блокировки она была прервана.

На обложке стрима изображалась девочка, делавшая уроки. Рассматривая ее, некоторые пользователи в шутку сказали, что она смогла выполнять их благодаря действиям модераторов. Спустя время сотрудники YouTube отметили, что из-за ошибки они заблокировали канал. Позже его восстановили, но стрим пришлось запустить снова. Тем не менее, такой баг привел к созданию самого продолжительного ролика: он длится уже больше 13 165 часов.