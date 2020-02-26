Американский генерал выразил тревогу по поводу усиления активности российских подводных лодок

26.02.2020, 13:30, Новости дня

ВАШИНГТОН – Командующий вооруженными силами США в Европе предупреждает об огромных объемах китайских инвестиций в европейские порты и повышенной активности российских подводных лодок за пределами Европы.

Генерал ВВС США Тод Уолтерс, глава Европейского командования США и верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, выступая в комитете Сената по вооруженным силам, заявил, что «Китай имеет доступ к 10 процентам прав на судоходство в Европу и из нее».

«Это очень тревожно, – сказал Уолтерс. – Когда вы контролируете возможность принимать и регулировать ресурсы, вы оказываете большое влияние на реальную обстановку на континенте с точки зрения эффективного поддержания мира и безопасности».

Уолтерс заявил законодателям, что Китай инвестирует в «экономическое большинство» в портах по всей Европе, включая страны-члены НАТО Бельгию, Италию, Францию и Грецию.

По словам генерала, европейские союзники были удивлены и обеспокоены степенью участия Китая, в том что касается морских портов.

«В большинстве случаев… бдительность усиливается, как только мы проходим стадию обучения», – сказал Уолтерс.

Военачальник также повторил опасения по поводу беспроводных технологий поколения 5G китайской компании Huawei, которые обсуждали на прошлой неделе в Мюнхене министр обороны США Марк Эспер, госсекретарь США Майк Помпео и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Уолтерс подтвердил, что использование 5G-технологий Huawei является угрозой разведывательного характера американским военным в Европе.

«Без соответствующей защиты сетей существует угроза компрометации технических и персональных данных», – сказал Уолтерс.

Кроме опасений по поводу Китая Уолтерс также выразил тревогу в связи с активностью российских подводных лодок – угрозы, которая подтолкнула к воссозданию Второго флота ВМС США в 2018 году для защиты Северной Атлантики.

По словам Уолтерса, между летом-осенью 2018 года и летом-осенью 2019 года американские военные заметили «50-процентный рост подводных ресурсов, которые Россия выделила» на патрульные операции подводных лодок за пределами Европы.

«Это наблюдение – еще одно соображение на тему важности дальнейшего повышения нашей конкурентоспособности, чтобы у нас была гарантированная возможность действовать в условиях свободы», – заявил Уолтерс законодателям.