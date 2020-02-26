Суд приговорил участника «Правого сектора» к четырем годам колонии

26.02.2020, 13:30, Новости дня

Второй западный окружной военный суд приговорил к четырем годам колонии участника запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» Игоря Пирожка. Он признан виновным в организации и участии в деятельности экстремистской организации, а также в оправдании терроризма.

Пирожок был задержан в Москве в апреле 2019 года. По версии следствия, он приехал в Украину в 2014 году под псевдонимом Роман Чирка, вступил в «Правый сектор» и затем создал диверсионный отряд «Хорти» («Борзые») для ведения партизанской войны против России. В январе 2018 года он приехал в Москву и начал агитировать людей на вступление в «Правый сектор».

Игорь Пирожок — бывший лидер нацистской организации «Легион „Вервольф“». В 1996 году он получил 5 лет лишения свободы.



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