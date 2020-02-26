В Евросоюзе хотят вернуть смартфоны в прошлое

26.02.2020, 13:30, Новости дня

Чиновники Евросоюза подготовили предложение, превращение которого в закон грозит создать большие проблемы для производителей смартфонов. Речь идёт о новом обязательном требовании к конструкции гаджетов: батареи должны меняться настолько просто, чтобы пользователи могли заменять их сами.

Об этом пишет со ссылкой на документ, имеющийся в распоряжении редакции, нидерландское издание Het Financiele Dagblad. Авторы идеи утверждают, что так будет лучше и для владельцев телефонов, и для окружающей среды — люди перестанут менять устройства каждые два года, если у них будет возможность просто купить новую батарею.

Кроме того, план включает создание общеевропейской системы для сбора и переработки отслуживших свое батареи и электронных устройств, а также обязательство для производителей использовать для своих гаджетов более экологичную упаковку.

Ещё 10 лет назад практически все смартфоны имели сменные батареи, и только Apple выпускала iPhone, аккумуляторы в которых приходилось заменять в сервис-центрах или, теряя гарантию, самостоятельно — но после приобретения набора специальных инструментов. Но к 2014-му году по пути Apple пошла и Samsung, а за ней — и большинство других производителей.

Главной причиной этого стала мода на премиальные материалы корпуса — стекло и металл. В отличие от гибкого пластика, сделать из них легко снимающуюся крышку гораздо сложнее. Кроме того, монолитный корпус, который почти невозможно разобрать в домашних условиях, облегчает задачу защиты смартфона от попадания воды и пыли.

В случае вступления требования об обязательной легкой замене аккумуляторов в силу производителям придется либо жертвовать дизайном и водозащитой смартфонов, либо искать новые (возможно — дорогостоящие) способы совместить со сменными батареями изящный внешний вид и премиальные материалы.

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Вести.Hi-tech



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