Мнение: В Идлибе сбит турецкий ударный БПЛА Anka-S

26.02.2020, 13:27, Разное

Сирийская армия сбила новейший турецкий ударный БПЛА "Anka-S" в Южном Идлибе.

Машина была принята на вооружение в 2018 году. Всего в распоряжении Турции было 8 таких машин.



Всего существует несколько модификаций БПЛА типа Anka. Модификация S самая новая

По событиям.

1. САА отошла из Найраба и поселок по большей части под боевиками. Боевики показали в качестве трофеев БМП, 2 бульдозера, грузовик и некоторое кол-во боеприпасов.

2. Также боевики заняли еще как минимум 3 поселка к западу от Саракиба. К вечеру там продолжались весьма интенсивные боевые действия, сопровождаемые интенсивными авиаударами в районе Найраба, Кминаса и Сармина.

3. На юге Сирийская Армия заняли несколько поселков к югу от дороги Хазарин-Кафр-Набл.

4. Лавров сегодня заявил, что приостановка наступления САА будет являться "капитуляцией перед террористами". По заявлению советника Эрдогана Ибрагима Калына, ситуация в Идлибе остается критической.



Сирийцы пытаются выйти к Хазарину и отрезать Кафр-Набл.

Еще южнее также освобождено несколько малозначимых поселков.



Боевики претендуют также на занятие поселка Сан юго-западу от Саракиба. На текущий момент основная линия обороны САА проходит через Афес, Аль-Тамба и Джабас.

В целом, сражение сейчас распалось на 2 части — боевики пытаются протаранить фронт САА под Саракибом, а САА сдерживая поддерживаемый Турцией наступательный порыв боевиков, стремится использовать скованность основных сил боевиков под Найрабом, занимая территории в Южном Идлибе. У всего этого есть глубокомысленный подтекст, так как нельзя исключать, что продолжение сделок между Россией и Турцией по Идлибу будет закреплять территориальный контроль не по Сочи-2018, а по фактическому положению дел.

Поэтому можно ожидать продолжения интенсивных боевых действий.

UPD: Ряд сирийских источников заявляют, что САА взяла город Кафр-Набл. Ждем подтверждения.

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