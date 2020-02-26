Глава МИД Украины отреагировал на заявление Суркова

26.02.2020, 13:26, Новости дня

Высказывания экс-помощника президента РФ Владислава Суркова об Украине – это его личная позиция; Киев будет комментировать только официальную позицию Москвы, сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

По его словам, сейчас Украина ведет переговоры с Россией, а не лично с Сурковым, передает «Обозреватель». 

«Кто такой Сурков? Бывший помощник Путина. И он может говорить все, что желает необходимым. В РФ живет очень много людей, у которых разные мнения», – сообщил Пристайко.

По мнению главы МИД Украины, у всех есть своя позиция. Украинская позиция заключается в том, что «российская агрессия началась именно с Украины».

«Я не собираюсь комментировать слова Суркова, как и договариваться с ним. Сейчас мы ведем переговоры с Россией. Сурков – это прежнее. А когда мы услышим позицию Российской Федерации – мы будем ее комментировать», – заключил он.

Ранее Сурков заявил, что на сегодня «Украины нет», но «есть украинство», которое характеризуется «специфическим расстройством умов».  Также, по его мнению, Донбасс не вернется в состав Украины.

Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков отреагировал на «перлы об Украине» Суркова.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.02 / Владельца крымского парка львов «Тайган» отпустили из-под ареста

24.02 / Глава Госпогранслужбы: Если человек на границе откажется проходить обследование, пусть его встречают наши активные граждане и отвозят куда захотят

25.02 / Российской журналистке запретили выходить из квартиры из-за карантина по коронавирусу

31.01 / Всероссийский боксерский форум открылся в Калининграде

16.02 / В РПЦ россиянок сравнили с проститутками и посоветовали им искать мужей в Африке

20.01 / Экономист Новак: Резкий рост безработицы в Украине можно объяснить только массовым закрытием физлиц – предпринимателей

13.02 / Представлен российский ПК-моноблок на процессоре «Эльбрус»

30.01 / Эксперт: Платформы обратной связи позволят объективно оценивать работу чиновников

13.02 / Ведущий «России 1» предупредил о мошенничестве в соцсетях от имени телеканала

22.01 / Автоновости: «Русский Prado» от УАЗ — новые детали интерьера

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика