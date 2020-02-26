«Мы отметим этот день возле памятника Лесе Украинке в Ялте». Зеленский объявил 26 февраля Днем сопротивления оккупации Крыма и Севастополя

26.02.2020, 13:24, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский подпишет указ об учреждении «Дня сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь» 26 февраля, сообщает «112 Украина».

По словам Зеленского, тмечать этот день необходимо именно 26 февраля, потому что ровно шесть лет назад в Севастополе произошло «крупнейшее собрание в поддержку целостности и единства Украины».

Зеленский назвал возвращение Крыма в Украину залогом безопасности на планете и восстановлением веры в международное право и справедливость.

«Мы отмечаем этот день, обязательно отметим его возле памятника Лесе Украинке в Ялте и Исмаилу Гаспринскому в Симферополе», — сказал Зеленский.