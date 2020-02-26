Cуд отклонил иск Руслана Шаведдинова о незаконном призыве в армию

26.02.2020, 13:24, Новости дня

Мещанский районный суд отклонил иск сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова, в котором он требовал признать незаконным призыв в армию, передает «МБХ медиа».

Юрист ФБК Владлен Лось заявил, что процедура призыва была полностью нарушена. Параллельно апелляционный суд рассматривал другую жалобу Шаведдинова, по закону на это время призыв должен был быть приостановлен.

23 декабря вечером к Шаведдинову домой пришли сотрудники органов, разодрав обивку входной двери и выпилив замок болгаркой. В юридической помощи или звонке ему отказали.

Председатель коллегии адвокатов «Призывник» Аркадий Чаплыгин рассказал, что Руслан был призван на военную службу, однако он «приостановил выполнение решения о призыве подачей иска в суд». «Если его попытаются отправить в войска, в отношении военкома можно возбуждать уголовное дело», — подчеркнул Чаплыгин. В разговоре с The Insider он пояснил: «Основное нарушение в том, что военкомат до начала призыва должен был истребовать из поликлиники амбулаторную карту Руслана. Этого сделано не было. Поэтому Руслан обратился в суд с иском об оспаривании решения о призыве, тем самым приостановив выполнение решения».

Позже выяснилось, что Шаведдинова увезли проходить срочную службу на Новую Землю.

Ранее в распоряжении The Insider оказалась фотография, на которой видно, как отображался статус мобильного номера Шаведдинова в базе оператора Yota. Статус абонента был указан как «активный», несмотря на то, что ранее Руслану не удалось связаться по телефону ни с кем в тот момент, когда в его квартиру ворвались силовики. При звонке на сотовый Руслана автоответчик сообщал: «обслуживание абонента временно приостановлено».