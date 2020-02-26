Историку Олегу Соколову предъявлено новое обвинение

26.02.2020, 13:24, Новости дня

Следствие предъявило историку Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко, еще одно обвинение — в незаконном хранении оружия, сообщает «Интерфакс».

«Интриги тут нет. Дело о незаконном хранении оружия было возбуждено тогда же, когда и дело об убийстве. Сейчас же после результатов экспертизы, моему подзащитному предъявлено обвинение в незаконном хранении оружия», — сказал адвокат историка Александр Почуев.

Он отметил, что нелегальность оружия Соколов ранее сам признавал. Кроме того, он сам выдал следователям обрез.

«Подчеркну, что убийство было совершено именно из нелегального оружия, а не из легального. Это еще раз подчеркивает спонтанность совершения преступления», — сказал адвокат.

В декабре 2019 года Олега Соколова задержали у реки Мойки с рюкзаком, в котором были отрубленные женские руки. Историк признался в убийстве бывшей студентки.

63-летний Соколов — один из основателей движения исторической реконструкции в России, глава общероссийского Военно-исторического движения, проводящего реконструкцию военных сражений периода наполеоновских войн.

В марте 2018 года в сети было опубликовано видео, на котором на лекции Соколова по его знаку избивают двух студентов, задавших лектору неудобный вопрос.

В 2008 году «МК» писал о том, что на Соколова подавала заявление в полицию его студентка, но до суда дело так и не дошло, а Соколов продолжил преподавать.