Qualcomm рассекретила флагманы на Snapdragon 865

26.02.2020, 13:21, Разное

Компания Qualcomm рассекретила перечень смартфонов сегмента флагманских девайсов, которые оснастят процессором модели 865 из серии Snapdragon. Речь идёт о свыше 70 моделях, многие из которых пока не получили официального анонса от производителей.

Чип нового типа получат Asus Zenfone 7 и Phone ROG III, а также Legion Gaming Phone и прочие устройства. Полный список можно найти на официальном портале Qualcomm. Часть из списка приведена ниже.



Многие модели остаются пока не известными для широкой аудитории, поскольку их официальный выпуск запланирован на более поздний срок. В соответствии с данными Qualcomm, всего компании-производители приготовили свыше 70 вариантов дизайна устройств на базе Snapdragon 865.