Qualcomm рассекретила флагманы на Snapdragon 865

26.02.2020, 13:21, Разное

Компания Qualcomm рассекретила перечень смартфонов сегмента флагманских девайсов, которые оснастят процессором модели 865 из серии Snapdragon. Речь идёт о свыше 70 моделях, многие из которых пока не получили официального анонса от производителей.
Чип нового типа получат Asus Zenfone 7 и Phone ROG III, а также Legion Gaming Phone и прочие устройства. Полный список можно найти на официальном портале Qualcomm. Часть из списка приведена ниже.


Многие модели остаются пока не известными для широкой аудитории, поскольку их официальный выпуск запланирован на более поздний срок. В соответствии с данными Qualcomm, всего компании-производители приготовили свыше 70 вариантов дизайна устройств на базе Snapdragon 865.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.02 / Александр Ревва и его 12-летняя дочь Алиса озвучили мультфильм

07.01 / Мнение: Войска Хафтара взяли Сирт

25.01 / Седокова высказалась о важности работы для женщин: «Тебя уволили с должности музы!»

30.01 / Стиль звездных детей: младшие дети Криштиану Роналду и Джорджины Родригес — Эва, Алана-Мартина и Матео

08.02 / Фотошпионы опубликовали в Сети снимки Ford Bronco 2021

07.02 / Богатым будет

29.12 / Захарова у гроба утешила убитого горем сына Волчек

30.01 / Мнение: О Крыме против Киева: кто выиграл в итоге?

21.01 / Хакеры провели мощнейшую в истории атаку на Сбербанк

05.02 / Huawei для дебюта Mate Xs готовит новую технологию быстрой зарядки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика