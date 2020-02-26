Виталина Цымбалюк-Романовская восхищается молодой избранницей Евгения Петросяна

26.02.2020, 13:21, Разное

Экс-супруга знаменитого российского актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская в последнее время делает самые разные заявления для привлечения внимания к своей персоне. Она заявила, что восхищает талантом молодой избранницы Евгения Петросяна.

Петросян и Брухунова, по неподтвержденным официально данным, поженились в декабре 2019 года. Юморист, согласно слухам, расторгнул 33-летний брак с Еленой Степаненко ради молодой возлюбленной. Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская считает нынешнюю избранницу Евгения Вагановича Петросяна очень скромным, воспитанным, тактичным и талантливым человеком. Тридцатилетняя Брухунова работает вместе с юмористом, она — его помощник и директор.

То, что молодая возлюбленная артиста выкладывает в Instagram снимки, демонстрирующие ее пристрастие к стильной одежде, не смущает Цымбалюк-Романовскую. Она отметила, что Брухунова достойна находиться рядом с таким уважаемым человеком, как Петросян. У самой пианистки тоже есть группа стилистов, которые тщательно подбирают ей образы как для повседневной жизни, так и для выхода на светские мероприятия.