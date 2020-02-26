В Каире началось прощание с экс-президентом Египта Хосни Мубараком

26.02.2020, 13:19, Новости дня

Церемония прощания с экс-президентом Египта Хосни Мубараком проходит в эти минуты в Каире.

Церемония прощания началась с погребальной молитвы в мечети Хусейна Тантави на востоке египетской столицы. Гроб с телом экс-президента на территорию мечети доставили на вертолете. На церемонии прощания с Мубараком присутствует высшее египетское руководство? передает РИА «Новости».

На всех шоссе, ведущих к этой мечети, стоят сотни сотрудников служб безопасности Египта в штатском. У главного входа в храмовый комплекс собрались десятки сторонников бывшего лидера с плакатами и египетскими флагами.

На территории мечети выстроились парадные караулы, представляющие разные рода египетской армии.

Напомним, во вторник Хосни Мубарак умер в Каире на 92-м году жизни. В конце января ему провели операцию по удалению опухоли в желудке.

Власти Египта объявили трехдневный траур в связи с кончиной бывшего президента страны.



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