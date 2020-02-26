Российский оппозиционер Кара-Мурза подал иск к ФБР США из-за сокрытия данных об отравлении

26.02.2020, 13:18, Новости дня

Российский оппозиционер, глава Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза 25 февраля подал иск в окружной суд Вашингтона против Федерального бюро расследований США. Об этом он сообщил Radio Free Europe / Radio Liberty.

Политик требует обнародовать результаты токсикологических тестов, которые американская спецслужба провела в 2017 году после его отравления.

В иске Кара-Мурза обвинил министерство юстиции США, частью которого является ФБР, в неправомерном скрытии данных исследования.

Кара-Мурза считает, что материалы ФБР, если они доказывают, что в России он был отравлен, могут защитить его от подобных угроз в будущем. «Мне это нужно не из любопытства или из праздного интереса, а в качестве небольшой меры защиты от повторных нападок на мою жизнь», – сказал россиянин.

В интервью телеканалу «Настоящее время» Кара-Мурза рассказал, что ФБР получила образцы его крови для анализа в феврале 2017 года.

«Насколько мы понимаем, [они] провели анализ, видимо, получили какие-то результаты и засекретили их. Сначала они отказались выдать эти результаты мне самому, затем – по запросу нескольких сенаторов и конгрессменов. Затем они отказались отвечать на официальный запрос, который я подал в рамках американского закона о свободе информации. Последняя возможная инстанция в данному случае – суд», – сказал политик.

Он вспомнил, что в течение 2017 года сотрудники ФБР «давали понять», что скоро результаты тестов будут опубликованы. Но в январе 2018 года произошел «непонятный, довольно странный и глубоко засекреченный» визит руководителей трех российских спецслужб – Федеральной службы безопасности, Служба внешней разведки и Главного разведывательного управления – в Вашнгтон, напомнил политик.

«О чем они говорили с руководством американских спецслужб, неизвестно… Но с того времени ФБР начала активно тормозить всю эту тему с результатами моих анализов. Я не конспиролог по натуре, я не верю в теории заговора. Все, как правило, имеет достаточно простое объяснение. Но такой факт имел место [быть]», – сказал Кара-Мурза.

В мае 2015 года политик был доставлен в одну из московских клиник с острой почечной недостаточностью. После выздоровления и реабилитации в США он вернулся в Россию и подал заявление в Следственный комитет с требованием расследовать его отравление как покушение на убийство по мотивам политической и идеологической ненависти.

В феврале 2017 года он вновь был госпитализирован в Москве в критическом состоянии. Врачи ввели его в искусственную кому. Симптомы были такими же, что и два года назад.

В обоих случаях оппозиционеру поставили диагноз «острая интоксикация неустановленным веществом».

В апреле 2018 года Следком РФ возобновил расследование двух отравлений Кара-Мурзы.

Политик занимается продвижением «закона Магнитского», который вводит персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в РФ, за рубежом.