На оккупированных территориях пропали без вести около 500 человек – Пристайко

26.02.2020, 13:18, Новости дня

Около 500 человек пропали без вести на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма. Об этом 26 февраля журналистам сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает корреспондент издания «ГОРДОН».

Отвечая на вопрос, сколько украинцев находится в российских тюрьмах, министр сказал: «Есть серьезная проблема с тем, что часть людей, семьи которых верят, что они до сих пор за решеткой… Это надо проверить».

«Мы считаем где-то до 500 человек, пропавших без вести. Проблема очень серьезная, поэтому мы требуем, чтобы на оккупированные территории был допущен Красный Крест, который должен проверить, кто из этих людей действительно находится за решеткой, а кто, к сожалению, никогда не сможет вернуться к своим семьям», – сказал Пристайко.

Он добавил, что всех украинцев, которые находятся в российских тюрьмах, делят на три категории: находящиеся на территории оккупированного Крыма, находящиеся в оккупированной части Украины и находящиеся в тюрьмах на территории РФ.

«Все эти группы рассматриваются в контексте будущих обменов. Конфигурация очень сложная и чувствительная», – сказал министр.

29 января в Минске трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины достигла договоренности возобновить поиск пропавших без вести на Донбассе.

12 февраля уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова говорила, что в аннексированном Крыму и на территории России незаконно содержатся в заключении 116 граждан Украины.

В интервью агентству «Интерфакс-Украина», которое вышло 11 февраля, Зеленский заявил, что обменов может быть несколько. По его словам, «на той стороне более 200 наших, а у нас тут где-то 175–180».

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.