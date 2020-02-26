Путин оправдал избиение участников несогласованных акций дубинками

26.02.2020, 13:14, Новости дня

Президент России Владимир Путин оправдал избиение участников несогласованных протестных акций полицейскими дубинками. В интервью ТАСС глава государства заявил, что митингующие сами провоцируют сотрудников правоохранительных органов, чтобы потом журналисты задавали ему вопросы.

Журналист предложил Путину посмотреть видео, где полицейские «женщине [бьют] под рёбра, а потом не находят, кто это». Речь могла идти о Дарье Сосновской, избитой полицейскими на протестной акции в Москве. Президент в ответ заявил, что если речь идёт о несогласованных акциях, то нужно сначала получить разрешение на её проведение, а потом идти и высказывать свою точку зрения. «Зачем же перекрывать уличное движение? Чтобы спровоцировать действия силовых структур, чтобы они помахали дубинками. И потом, чтобы вы меня об этом спросили. В этом смысл! Другого смысла нет!» – заявил Путин.

Президент прокомментировал случаи, когда полицейские и росгвардейцы заявляли, что пострадали от брошенных в них бутылок на акциях, а также дело в отношении Владислава Синицы, осуждённого за твит о детях сотрудников правоохранительных органов. По словам Путина, все это может «разбалансировать» ситуацию в стране. «Они [полицейские и росгвардейцы] и ранимые, и трепетные, они выполняют свой долг. И должны это делать. И больше того, они здесь вот с демонстрантами занимаются, а завтра под пули пойдут, и они принимают участие в боевых операциях. А кто-то там в интернете распространяет информацию о том, что нужно убивать их детей. Это что такое?» – заявил президент.

10 августа 2019 года, во время митинга за допуск независимых кандидатов в депутаты до выборов в Мосгордуму, полицейский ударил Дарью Сосновскую в живот, а затем по голове. Видео инцидента распространили в интернете очевидцы, оно вызвало общественный резонанс. Правозащитники объявили награду за данные о личности полицейского, ударившего девушку, однако его имя так и не удалось установить.

Блогер Владислав Синица, известный под псевдонимом Макс Стеклов, был задержан 3 августа по обвинению в «разжигании ненависти в отношении сотрудников правоохранительных органов». По версии следствия, после одной из протестных акций в Москве он написал твит, в котором призвал к расправе над детьми служащих в Росгвардии. Защита настаивала на том, что Синица всего лишь ответил на вопрос одного из пользователей твиттера и никого ни к чему не призывал, а только написал о том, как бывает.

3 сентября Пресненский районный суд признал Синицу виновным и приговорил к пяти годам колонии общего режима. 4 октября Мосгорсуд оставил это решение в силе.