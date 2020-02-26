Трамп продлил санкции против Москвы из-за ситуации на Украине

26.02.2020, 13:14, Новости дня

Президент США Дональд Трамп продлил еще на год санкции против России из-за ситуации на Украине. Теперь ограничительные меры будут действовать до 6 марта будущего года.

В сообщении пресс-службы Белого дома подчеркивается, что действия и политика, о которых говорится в американских указах о санкциях, по-прежнему представляют чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединённых Штатов.

Санкции против Москвы, связанные с конфликтом на востоке Украины, были введены администрацией предыдущего американского президента Барака Обамы. С тех пор они ежегодно автоматически продлеваются на 12 месяцев, если президент США не уведомит об обратном за 90 дней до очередной даты продления пакета мер.

Санкции затрагивают ряд российских чиновников и крупных предпринимателей, а также несколько компаний и руководство самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».

Вашингтон не раз заявлял, что видит угрозу в подрыве российскими властями демократических процессов и институтов на Украине, а также в покушении на суверенитет и независимость этой страны. Москва обвинения в агрессии в отношении Киева и вооруженной поддержке сепаратистов в Донбассе всегда отрицала.