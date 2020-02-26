Матч теннисного Кубка Дэвиса в Японии пройдет без зрителей

26.02.2020, 13:06, Новости дня

Организаторы квалификационного этапа Кубка Дэвиса, неофициального чемпионата мира по теннису среди мужских сборных, приняли решение очередной матч в Японии провести без зрителей. Причиной стала угроза коронавирусной инфекции в Стране Восходящего солнца.

Команда Японии должна во второй уикенд марта принимать соперников из Эквадора. Ожидается, что в этом матче с составе хозяев площадки на корт выйдет сильнейший японский теннисист Кеи Нисикори, который пропустил значительную часть прошлого сезона и начало нынешнего из-за травмы локтя.

Теперь возвращение Нисикори, скорее всего, состоится при пустых трибунах. Впрочем, игры матчевой встречи Япония – Эквадор будут показаны по телевидению, а всем теннисным болельщикам, уже купившим билеты на матч, организаторы вернут деньги.



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