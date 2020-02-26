«Без живодерен». alyona alyona призвала отказаться от меха и кожи

26.02.2020, 13:06, Новости дня

Украинская рэп-певица alyona alyona на своей странице в Instagram заявила, что в Украине стоит запретить производство натурального меха.

«Без живодерен. В Украине до сих пор открыт вопрос о введении законопроекта о запрете производства меха. Я призываю всех политиков обратить на это внимание! Но законопроект – это лишь часть дела. Стоит начать с себя. Замените натуральный мех на искусственный, натуральную кожу – на эко-кожу. Это намного стильнее и красивее, чем чье-то убитое тело.⠀Мы должны помнить, что большие изменения начинаются с нас самих», – написала певица.

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БЕЗ ШКУРОДЕРЕНЬ * В Україні ще досі відкрите питання про запровадження законопроекту щодо заборони виробництва хутра. Я закликаю всiх полiтикiв звернути на це увагу! * Але, законопроект — це лише частина справи. Варто почати з себе. Замініть натуральне хутро на штучне, натуральну шкіру — на еко-шкіру. Це набагато стильніше і красивіше, ніж чиєсь убите тіло * * Ми маємо пам‘ятати, що великі зміни починаються з нас самих * * #hutrooff

Публикация от Альона (@alyona.alyona.official) 24 Фев 2020 в 4:55 PST

alyona alyona родилась 14 июня 1991 года в Капитановке Кировоградской области. Перед тем как начать музыкальную карьеру, работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области. В клипе на песню «Залишаю свій дім» она показала переезд в Киев.

alyona alyona включили в список самых интересных новых исполнителей из Европы по мнению The New York Times.