Выброс химикатов на оборонном заводе в Ижевске. Есть пострадавшие

26.02.2020, 13:06, Новости дня

На Ижевском механическом заводе произошел выброс около 10 литров аммиачной селитры. Пострадали три человека: они получили ожоги средней степени тяжести. Их оправили в Первую республиканскую клиническую больницу, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна "Калашников".

Как уточняют местные спасатели, жизням пострадавших ничего не угрожает. Руководство предприятия начало проверку по факту инцидента.

Ижевский механический завод – один из крупнейших российских производителей оружия. Именно там выпускаю знаменитый ПМ, а также травматические пистолеты на его основе. В общей сложности на ИМЗ освоена сборка более 100 моделей охотничьих ружей, спортивных, пневматических винтовок и пистолетов. За всю историю завод произвел 17 миллионов "стволов".



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