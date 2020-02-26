В Москве начали массово ловить уличных животных из-за коронавируса

26.02.2020, 13:06, Новости дня

В Москве начали проводить масштабную дератизацию и отлов диких животных. Такие меры приняты в качестве предотвращения распространения коронавируса.

Руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева рассказала, что работа по отлову безнадзорных животных имеет профилактический характер. По ее словам, в социальных сетях ведется разъяснение происходящего. Андреева отметила, что граждане адекватно воспринимают данное явление, поскольку никто не хочет заболеть, сообщает РИА Новости.

Коронавирус приобретает все большие масштабы. Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от поездок в Италию, Иран и Южную Корею. COVID-19 разносится по Корее, кроме того, он наводит панику в США и угрожает Бразилии.