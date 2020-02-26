Не спал за рулем: В деле о смерти Виктора Цоя нашли загадочную нестыковку

26.02.2020, 13:05, Разное

Подполковник полиции, следователь Станислав Рыбчинский и криминалист Николай Чадков опровергли официальную версию гибели легендарного музыканта Виктора Цоя. Эксперты отметили, что в деле есть неувязка, сообщает Life.

Рыбчинский пояснил, что уснувшие водители обычно съезжают направо, сталкиваясь с ограждением или падая в кювет. «Москвич» Цоя принял влево, выехав на встречную полосу. Специалист предположил, что певец пытался объехать какое-то препятствие. Чадков согласился с его выводами и отметил, что в схеме ДТП на удивление мало информации и важных характеристик.

Напомним, что согласно официальной версии, лидер группы «Кино» погиб в 1990 году, заснув за рулем и выехав на встречную полосу. Там его автомобиль столкнулся с автобусом.



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