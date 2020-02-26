Кремль отреагировал на установление «Дня сопротивления оккупации Крыма» на Украине

26.02.2020, 13:05, Новости дня

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя указ президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что празднование «Дня сопротивления оккупации Крыма» не соответствует действительному положению дел вокруг республики. В Кремле категорически не согласны с такой формулировкой.

Песков заявил, что Кремль «категорически не согласен» с такой формулировкой, там считают, что это «ни коим образом не соответствует действительному положению дел вокруг Крыма», передает РИА «Новости».

Отвечая на вопрос, какова реакция Кремля на это заявление, Песков сказал, что реакция совершенно понятная.

«Лучшую реакцию могут дать сами крымчане, которые расскажут, что стало причиной для решения Крыма воссоединиться с Россией, и напомнить совсем недавнюю предысторию всех этих событий», – добавил пресс-секретарь главы государства.

Песков также подчеркнул, комментируя интервью экс-помощника российского лидера Владислава Суркова, что Москва проводит последовательную политику, направленную на содействие выполнению минских договоренностей.

По его словам, вектор политики Кремля в отношении Киева не изменился после ухода Петра Порошенко с поста президента Украины.

«Мы исходим из того, что минский комплекс мер является безальтернативным документом, и лишь реализация всех его положений в строго указанной очередности может стать залогом решения этой внутриукраинской проблемы. Вот это остается константой, которая по нашей конституции определяется президентом России», – подчеркнул пресс-секретарь президента.

При этом он не стал отвечать на вопрос, на чем основаны слова Суркова об изменении контекста: «Это нужно вам у Владислава Юрьевича спрашивать. Я не могу вам ничего сказать по этому поводу».

Также Песков сообщил, что Кремль пока не направлял президенту Украины Владимиру Зеленскому приглашение на празднование в Москве в мае 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

При этом рассылка приглашений продолжается.

Ранее стало известно, что Зеленский решил подписать указ о праздновании «Дня сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь».

До этого он признал, что Киев не в состоянии «вернуть» Крым в состав Украины в ближайшее время, так как это «сложное задание для страны», но пообещал сделать все, чтобы над Крымом развивался украинский флаг.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией.

Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.