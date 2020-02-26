Терапевт Валентина Андрейченко назвала простые способы унять головную боль

26.02.2020, 13:04, Разное

Многие люди часто жаловались на головную боль, и нередко она связана с существенными проблемами. Иногда хорошо помогают в этом, по словам терапевта Валентины Андрейченко, простые средства.

Как пояснила эксперт, часто голова болит из-за стресса, недосыпания, недомогания, резкой перемены погодных условий, ночных поездок и употребления алкоголя. Чтобы избавиться от неприятного ощущения, следует придерживаться некоторых рекомендаций.

Например, терапевт Андрейченко советует пить зеленый чай или настой ромашки. Одну столовую ложку цветов аптечной ромашки надо залить стаканом кипятка, дать настояться в течение получаса и процедить. Пить рекомендуется медленными глотками, можно добавить мед по вкусу. Помогает также фитотерапия. Необходимо слегка обжарить корень одуванчика, смешать с мелиссой, плодом шиповника, залить смесь стаканом кипятка и дать настояться.

Самоспокойствие — важный способ лечения головной боли. Медик советует не браться за всевозможные дела, включить приятную музыку, закрыть глаза, расслабиться и глубоко дышать через нос. В таком положении нужно побыть некоторый промежуток времени.