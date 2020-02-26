В Ульяновске школьник ранил учительницу на уроке алгебры

26.02.2020, 13:04, Разное

В одной из школ в Ульяновске 26 февраля школьник прямо на уроке алгебры напал с предметом, напоминающим нож, на преподавателя. Учительница госпитализирована, а подростка задержали.
Сигнал о чрезвычайном происшествии, случившемся в стенах учебного заведения, поступил в дежурную часть полиции Ульяновска примерно в 10:45. Согласно информации Ulpravda, подросток на уроке напал на 60-летнюю учительницу и нанес ей напоминающим нож предметом телесные повреждения.

Школьник после инцидента сбежал, однако его задержали сотрудники Росгвардии. По предварительным сведениям, ранее подросток, обучающийся в восьмом классе, не состоял на учете в правоохранительных органах. Учительница находится в больнице, о ее состоянии информации нет. Подробности происшествия уточняются.



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