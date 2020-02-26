Украинский дипломат подсказал Киеву как отсудить Крым у России

26.02.2020, 13:04, Новости дня

Бывшая замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что Киев может вернуть Крым через международные суды, если РФ согласится рассматривать это дело именно в данных организациях. В интервью «Украинской правде» она добавила, что Украина судится с Россией там, где у неё есть возможность защитить свои права, восстановить их, а затем получить компенсацию за их нарушение.



Reuters

Украина может вернуть Крым* через международные суды, если русские согласятся рассматривать это дело именно в них. Об этом сказала бывшая замглавы МИД Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в интервью «Украинской правде».

По её словам, возвращать Крым Киеву не нужно, поскольку формально это и сейчас территория Украины, поэтому его нужно взять под фактический украинский контроль.

«Мы же не можем предсказать, что случится через год или через 10 лет. Мы же не говорим, что это должно произойти немедленно и больше никак! Сколько лет длится оккупация Северного Кипра? С 1974 года. Поэтому порой этот процесс очень длительный», — сказала она, оценивая перспективу.

Зеркаль подчеркнула, что Киев судится с Россией там, где у него есть возможность защитить права Украины, восстановить их, а затем получить компенсацию за их нарушение.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).