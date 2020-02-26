Эксперт объяснил, зачем российским пивоварам понадобилась минимальная цена на пиво

26.02.2020, 12:58, Новости дня

Установить минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво необходимо для того, чтобы создать равные условия как российским, так и западным производителям, рассказал газете ВЗГЛЯД глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз.

Союз российских пивоваров просит установить МРЦ на пиво, так как это, по их мнению, позволит снизить объемы нелегального рынка и создать равные конкурентные условия для всех производителей. Также предполагается, что это снизит объем потребления некачественного алкоголя и распространение «псевдопивных напитков, маскирующихся под пиво».

«Пиво, которое продается по низким ценам, не обязательно «серое». У нас есть три гиганта, которые держат мировой рынок пива. Вот они производят в РФ 70% товара. Деньги – неограниченные, немереные, их даже представить сложно. Все это сопоставимо с оборотом крупных стран, с государственным валовым продуктом и так далее. Вот эти компании имеют возможность в условиях отсутствия минимальной розничной цены «акционно» снижать цену на свою продукцию», – говорит Дробиз.

По данным компании Nielsen, почти половина пива в крупной и средней рознице, а там сосредоточена большая часть данного напитка всей России, продается по скидкам, рассказывает эксперт. Просто финансовая мощь этих компаний позволяет им периодически снижать цену то на один товар, то на другой, то есть устанавливать на часть продукции «акции» постоянно. Причем по составу это абсолютно хороший продукт.

«Российские компании не столь велики, потому что западный пивной рынок захватил российский с 1995 года. В 2007 году они контролировали 92%. Сейчас российские контролируют 30%, то есть идет возвращение рынка к российским компаниям. Это нечестная конкуренция. Пусть будет МРЦ, ниже которой опускаться нельзя. В этом и суть конфликта», – считает Дробиз.

Если сейчас введут честные МРЦ, то доля западных компаний за год-два может сократиться до 55%, предполагает эксперт. То есть у них заберут главное конкурентное преимущество.

Дробиз объясняет, что на рынке пива также есть и нелегальная продукция, но она, как правило, относится именно к разливному, а не бутилированному. Сами пивовары говорят, что ее примерно 10%. Тем не менее эксперт уверен, что МРЦ никак не повлияет на уменьшение нелегальной продукции на рынке алкоголя. Он подчеркивает, что сейчас куда важнее создать равные условия как российским, так и западным компаниям.

Ранее производители пива предложили снять ограничение по крепости пивных напитков.