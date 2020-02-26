В Италии произошел скандал из-за картины Рафаэля

26.02.2020, 12:58, Новости дня

В Италии разгорелся скандал вокруг картины Рафаэля «Портрет Льва X с кардиналами Джулио Медичи и Луиджи Росси». Научный комитет флорентийской Галереи Уффици подал в отставку в знак протеста против решения выставить картину в Риме на выставке в честь 500-летия со дня смерти художника.

Члены комитета галереи отказались поддержать отправку картины в Рим, они заявили, что в декабре 2019 года картину включили в список 24 произведений искусства, которые не могут покинуть стены музея, передает РИА «Новости».

Решение о запрете по направлению полотен на другие выставки связано с состоянием шедевров.

«Из СМИ мы неожиданно узнали, что картина уже находится в выставочном зале в Риме. Полагаем, что решение пренебречь нашим мнением, которое сформировалось в ходе многомесячной работы над списком (произведений, запрещенных к вывозу из галереи), делает бесполезным само существование нашего комитета», – сообщили искусствоведы в своем письме.

Директор Галереи Уффици Эйке Шмидт выразил свое несогласие с мнениями экспертов. По его словам, портрет за авторством Рафаэля специально отреставрировали в преддверии юбилея, он находится в отличном состоянии.

«Выставка не может обойтись без портрета Льва X — шедевра, который может прекрасно перенести путешествие в Рим», – сказал Шмидт.

Выставка к 500-летнему юбилею Рафаэля должна открыться 5 марта в римской галерее «Скудерие дель Квиринале». Планируется, что участие в церемонии открытия примет глава государства Серджо Маттарелла.



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