Диспетчеру, который проигнорировал звонок заблудившейся в лесу девочки, грозит пять лет тюрьмы

26.02.2020, 12:57, Новости дня

Борисоглебский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении дежурного диспетчерской службы Грибановского района. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы по статье за халатность.

Как установило следствие, 10 марта в 23.58 диспетчер принял экстренный вызов по номеру «112» от 15-летней девочки. Она плакала и просила о помощи. Однако сотрудник диспетчерской службы должного внимания к сообщению ребенка не проявил, не выяснил у нее подробности и не передал сообщение в структурные подразделения МЧС.

Через два дня в лесу нашли её тело. Медики установили смерть от переохлаждения. Если бы помощь подоспела вовремя, утверждает следствие, девочка осталась бы жива.