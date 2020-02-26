Диспетчеру, который проигнорировал звонок заблудившейся в лесу девочки, грозит пять лет тюрьмы

26.02.2020, 12:57, Новости дня

Борисоглебский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении дежурного диспетчерской службы Грибановского района. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы по статье за халатность.

Как установило следствие, 10 марта в 23.58 диспетчер принял экстренный вызов по номеру «112» от 15-летней девочки. Она плакала и просила о помощи. Однако сотрудник диспетчерской службы должного внимания к сообщению ребенка не проявил, не выяснил у нее подробности и не передал сообщение в структурные подразделения МЧС.

 

Через два дня в лесу нашли её тело. Медики установили смерть от переохлаждения. Если бы помощь подоспела вовремя, утверждает следствие, девочка осталась бы жива.



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