На ЕГЭ решили использовать технологию распознавания лиц

26.02.2020, 12:51, Новости дня

Рособрнадзор намерен с этого года использовать технологию распознавания лиц во время проведения единого госэкзамена, сообщил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции, посвященной старту кампаний ЕГЭ и ОГЭ.

«Что касается использования программ искусственного интеллекта, связанного с распознаванием лиц, как раз эту работу в режиме апробации мы в прошлом году провели и с этого года вводим в штатный режим», – передает ТАСС слова Музаева.

Говоря о поведенческом анализе действий участников экзамена с использованием нейросети, Музаев отметил, что пока нормативно-правовая база не позволяет ввести данную технологию в штатном режиме в порядок проведения экзамена.

Он рассказал также, что обществознание остается самым популярным ЕГЭ по выбору.

«Самым популярным экзаменом по выбору остается обществознание, его выбрали 375 тыс. человек. Более 167 тыс. участников зарегистрировались на ЕГЭ по физике, 158 тыс. выбрали биологию, 132 тыс. – историю, 108 тыс. – информатику и ИКТ, 107 тыс. – химию, 65 тыс. – литературу, 23 тыс. – географию», – передает РИА «Новости» слова Музаева.

Он пояснил, что наблюдается стабильно высокий интерес выпускников к естественно-научным предметам. По словам Музаева, в этом году доля участников, желающих сдавать физику, биологию и химию, на том же уровне или немного выше, чем годом ранее, а также второй год продолжает расти число зарегистрировавшихся на ЕГЭ по информатике.

«Доля участников ЕГЭ, выбирающих для сдачи обществознание, напротив, сокращается четвертый год подряд», – отметил Музаев.

Он добавил, что китайский стал четвертым по популярности языком, который выбирают для ЕГЭ.

«Среди иностранных языков самым популярным остается английский язык, в этом году его намерены сдавать более 104 тысячи участников. На ЕГЭ по немецкому языку зарегистрировалось 1873 человека, французскому – 1247 человек, китайскому – 358 человек, испанскому – 307 человек», – рассказал Музаев.

Он также отметил, что ЕГЭ по китайскому языку проводится только второй год, но он уже обогнал по популярности испанский язык.

«Всего ЕГЭ в этом году намерены сдавать около 797 тысяч человек, в том числе 692 тысячи выпускников текущего года, их на 14 тысяч больше, чем в прошлом году. Общее количество зарегистрировавшихся на участие в ЕГЭ в этом году возросло примерно на 18 тысяч по сравнению с 2019 годом», – рассказал Музаев.

Он отметил, что более 32 тыс. человек зарегистрировались для участия в досрочном периоде ЕГЭ, 756 тыс. – в основном.

Ранее «Единая Россия» предложила отменить обязательный ЕГЭ по иностранному языку.