Возникновение инсульта связали с рационом питания

26.02.2020, 12:44, Разное

Международная группа кардиологов провела исследование пищевого поведения людей и его связи с возникновением инсульта. В течение восьми лет ученые наблюдали за показателями сотен тысяч людей из разных стран и выяснила, какие продукты снижают риск недуга, сообщает телеканал «Царьград».

Эксперты установили, что в группе риска редко оказывались те, кто регулярно употреблял сыр, молоко и овощи. А при повышении потребления клетчатки на 10 граммов в день шанс инсульта снижался на 23%. Не менее полезными оказались фрукты, йогурты и бобовые. 



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