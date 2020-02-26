Глава минздрава Польши обвинил в распространении коронавируса котов

26.02.2020, 12:44, Новости дня

Люди заразились новым коронавирусом COVID-19 от животных, например, от котов, сообщил министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский.

«Только от животных. Это заражение от животных в моменте мутации вируса», – передает РИА «Новости» ответ Шумовского на вопрос, откуда изначально появился этот вирус.

Министр отметил, что часто носителями вируса являются, например, коты.

«Коронавирусы часто встречаются у котов. Они (вирусы) часто мутируют и заражают человека. Организм человека не до конца реагирует на новый вирус и отсюда эпидемии, пока наша иммунная система не приспособится», – отметил Шумовский.

Напомним, ранее в министерстве науки и техники Китая  заявили, что наиболее вероятным источником нового коронавируса являются летучие мыши.



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