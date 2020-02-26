Аваков резко отреагировал на «перлы об Украине» Суркова
26.02.2020, 12:44, Новости дня
Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков прокомментировал заявления экс-помощника президента РФ Владислава Суркова об Украине.
«Не шумите, сударь. Украина живет вне зависимости представления о ней отставного шовиниста», – написал Аваков в Twitter.
По его мнению, Сурков «со своими перлами об Украине» выглядит, как «закомплексованный стратег», поскольку «мнит о себе больше, чем стоит».
Глава МВД Украины провел параллель с произведением русского баснописца Ивана Крылова, заявив, что Сурков «как та шавка, пытающаяся гавкать на слона, чувствуя в этом свое величие».
Сурков — со своими перлами о Украине — выглядит, как закомплексованный "стратег", мнящий о себе больше, чем стоит — как та шавка, пытающаяся гавкать на слона, чувствуя в этом свое величие. Не шумите, сударь.
Украина живет вне зависимости представления о ней отставного шовиниста.
— Arsen Avakov (@AvakovArsen) February 26, 2020
Ранее Сурков заявил, что на сегодня «Украины нет», но «есть украинство», которое характеризуется «специфическим расстройством умов». Также, по его мнению, Донбасс не вернется в состав Украины.
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