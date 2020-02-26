Мягкое порно — Тысячи американцев пожаловались на выступление Лопес и Шакиры на Супербоул

26.02.2020, 12:42, Новости дня

Федеральная комиссия связи США получила свыше тысячи жалоб на совместное выступление колумбийской певицы Шакиры и ее американской коллеги Дженнифер Лопес в перерыве финального матча Американской Национальной футбольной лиги (NFL) – Супербоул, сообщает The Hill.

В обращениях в ФКС американцы утверждают, что им показали «слишком много промежности Дженнифер Лопес», подчеркивает издание.

«Дженнифер Лопес показывает свою промежность. Шакира показывает свою промежность. Было бы неплохо, чтобы во время футбольных игр выступления артистов подходили для семейного просмотра», – цитирует сайт содержание одного из обращений в комиссию.

The Federal Communications Commission received more than 1,000 complaints from viewers upset by some of the content… Posted by The Hill on Teisipäev, 25. veebruar 2020

Как сообщает Associated Press, Супербоул посмотрели 102 млн зрителей, а во время выступления Лопес и Шакиры этот показатель вырос на два млн.

The Hill напоминает, что в 2004 году американцы также остались недовольны выступлением певицы Джанет Джексон, посчитав ее наряд «недопустим для выступления в перерыве Супербоул» – тогда ФКС зарегистрировала порядка 200 тыс. жалоб на оголенную грудь певицы.

По результам разбирательств комиссия наложила на телерадиосеть СВS, которая транслировала шоу, штраф в размере $550 тыс. за «непристойный контент», однако компания подала апелляцию и добилась отмены штрафных санкций, сообщает сайт.

Супербоул состоялся 2 февраля на стадионе Hard Rock Stadium в Майами. Команда по американскому футболу «Канзас-Сити» впервые за 50 лет победила в решающей игре Национальной футбольной лиги.

Выступление Шакиры и Лопес состоялось в перерыве Супербоул.