После увольнения Суркова политика России в отношении Украины не изменилась

26.02.2020, 12:42, Новости дня

После увольнения помощника президента РФ Владислава Суркова, который курировал в Кремле украинское направление, политика России в отношении Украины пока не изменилась. Об этом 26 февраля во время брифинга сказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает корреспондент издания «ГОРДОН».

«Я не наблюдаю изменения команды до сих пор. Действительно, Сурков ушел, но даже те люди, которые постоянно участвовали в Минских переговорах и приезжали с Сурковым, продолжают приезжать. Возможно, нужно время, чтобы понять, как изменится политика с приходом, если это так и будет, [Дмитрия] Козака на эту позицию», – сказал Пристайко.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

О намерении Суркова уйти в отставку 25 января сообщил директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, которого называют приближенным к помощнику президента РФ. Он говорил, что Сурков уходит с госслужбы «в связи со сменой курса на украинском направлении». 

18 февраля президент РФ Владимир Путин уволил Суркова.

Говоря о причинах отставки, Сурков сказал, что должен был «продолжать заниматься Украиной и Донбассом, но контекст изменился». Он заявил, что «повернуть оглобли и двинуться в противоположном» направлении не может. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.01 / Блокадницы из Керчи высказались о скандале с батонами

18.02 / Видео: Киев зовет Минск на войну с Россией

04.02 / Алексея Немова едва не убила несправедливость судей на Олимпиаде в Афинах

11.02 / 90 млн евро за сезон. Итальянские клубы считают зарплату для Месси

06.01 / Косачев назвал отказ Трампа выводить войска из Ирака сигналом союзникам США

27.01 / 52-летняя Дион села на шпагат

20.02 / Юрий Антонов рассказал, как «входил в доверие» к женщинам

23.02 / Google отучила искусственный интеллект различать мужчин и женщин

14.02 / США ввели санкции против трех российских предприятий ВПК

13.02 / Найден способ борьбы с жировой болезнью печени

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика