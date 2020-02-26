Сурков: Принуждение силой к братским отношениям – единственный метод, исторически доказавший эффективность на украинском направлении

26.02.2020, 12:42, Новости дня

Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков, который курировал в Кремле украинское направление, в интервью порталу «Актуальные комментарии» высказал мнение, что принуждение Украины к братским отношениям с РФ силой – единственный эффективный метод в отношениях двух стран.

«Отношения с Украиной никогда простыми не были, даже когда Украина была в составе России. Украина для имперской и советской бюрократии всегда была делом хлопотным. То атаман Полуботок подведет, то западенцы к Гитлеру переметнутся. Принуждение силой к братским отношениям – единственный метод, исторически доказавший эффективность на украинском направлении. Не думаю, что будет изобретен какой-то другой», – сказал Сурков.

Он уверяет, что Украины не существует, а есть украинство – «специфическое расстройство умов».

«Брошюра «Самостійна Україна» есть, а Украины нет. Вопрос только в том, Украины уже нет, или пока еще нет? Я, как ни странно, укрооптимист. То есть, считаю , что Украины нет пока. Но со временем она все-таки будет. Хохлы ребята упрямые, они сделают. Однако, какая именно это будет Украина, в каких границах она будет существовать и даже, может быть, сколько будет Украин – вопросы открытые. И в решении этих вопросов России так или иначе предстоит участвовать», – считает Сурков.

О намерении Суркова уйти в отставку 25 января сообщил директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, которого называют приближенным к помощнику президента РФ. По словам Чеснакова, Сурков уходит с госслужбы «в связи со сменой курса на украинском направлении».

18 февраля Путин уволил Суркова.