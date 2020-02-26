Путин отметил вклад Мубарака в развитие дружбы между Россией и Египтом

26.02.2020, 12:37, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту Египта Абдельфаттаху ас-Сиси в связи со смертью экс-главы государства Хосни Мубарака, отметив его вклад в развитие дружественных отношений двух стран, информирует пресс-служба Кремля.

В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, Путин обращается к Абдельфаттаху ас-Сиси, называя его «дорогим другом».

Глава государства выразил соболезнования в связи с кончиной Мубарака, отметив, что «в РФ будут помнить о его большом личном вкладе в развитие дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами».

В послании Путин также передал слова искреннего сочувствия родным и близким покойного.

Напомним, во вторник Хосни Мубарак умер в Каире на 92-м году жизни. В конце января ему провели операцию по удалению опухоли в желудке.

Он правил Египтом 30 лет, с 1981 по 2011 год, однако после волны массовых демонстраций подал в отставку.

В 2012 году Мубарака приговорили к пожизненному заключению, однако решение суда было отменено. В итоге он был приговорен вместе с двумя сыновьями только к трем годам тюрьмы за коррупцию, и освободился спустя четыре дня после оглашения приговора.

В марте 2017 года Кассационный суд Египта окончательно оправдал Мубарака.

Власти Египта объявили трехдневный траур в связи с кончиной бывшего президента страны.

Экс-посол СССР в Египте Александр Белоногов рассказал в комментарии газете ВЗГЛЯД о своей работе с Мубараком.



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