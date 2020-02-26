Эрдоган повторно погрозил Дамаску военной операцией в Идлибе

26.02.2020, 12:37, Новости дня

Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил, что Турция намерена оттеснить силы сирийской армии от турецких наблюдательных пунктов в Идлибе, если она не отступит от них до конца февраля.

«В Идлибе мы предпринимаем все меры для предотвращения гуманитарного кризиса. Россия, к сожалению, не хочет его видеть. Наше требование – согласно Сочинскому меморандуму силы сирийского режима должны отойти к обозначенным там границам за пределы наших наблюдательные пунктов. Срок, который мы дали тем, кто окружил их, подходит к концу. Если силы режима не отойдут, мы освободим эту территорию», – передает РИА «Новости» слова Эрдогана в ходе выступления перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития.

Ранее Эрдоган заявил о более решительных шагах Турции в Сирии.