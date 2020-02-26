Унесенных в Черное море подростков ищут вертолет, катер и квадрокоптеры

26.02.2020, 12:30, Новости дня

Двое подростков, пропавших в море в Сочи, являются учениками восьмых классов общеобразовательной и коррекционной школ города, передает РИА Новости.

Накануне вечером два 14-летних подростка пытались перейти реку Псезуапсе в поселке Лазаревском, оступились, и их смыло течением в море​​​.

Как сообщили в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, всю ночь спасатели вели поиски детей на берегу, так как из-за шторма невозможно было выйти в море. Обследовано 7 км береговой линии.

Утром в среду погода улучшилась, к поискам был привлечен вертолет Ка-32 МЧС РФ и катер, в небо поднят беспилотник, из центра Сочи выдвинулся второй катер. Всего в поисках участвуют 200 человек.

Прокуратурой и Следственным комитетом ведется доследственная проверка по факту исчезновения детей.



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