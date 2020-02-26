Кремль: слова Суркова об обнулении сроков — мнение гражданина, пусть и компетентного

26.02.2020, 12:30, Новости дня

В Кремле прокомментировали высказывание бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова о том, что после внесения поправок в Конституцию необходимо обнулить президентские сроки.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владислав Юрьевич уже является гражданином Российской Федерации, физическим лицом, которое не работает в администрации президента. Потому мнение экс-помощника — это мнение россиянина, невзирая не его компетентность и авторитетность среди политиков и политологов, сообщает РИА Новости.

Ранее Владислав Сурков прокомментировал свой уход с поста помощника президента России, на котором он проработал почти семь лет. По его словам, "это была чистая самоволка". Кроме того, экс-политик выразил благодарность Владимиру Путину за то, что российский лидер позволил ему работать на него и участвовать в великих делах. Теперь Сурков намерен заниматься политикой "малых форм".



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