Белла Хадид снялась топлес

26.02.2020, 12:30, Новости дня

Американская модель Белла Хадид поделилась в Instagram снимками, сделанными в Париже.

«Перезарядка. Самое мечтательное место в Париже», – написала она, отметив местом своего пребывания Институт красоты Dior.

Хадид на втором фото в подборке предстала сидящей в постели без бюстгальтера, прикрыв голую грудь рукой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

recharging @ the dreamiest place in paris…. @diorskincare , Dior Institute, my bestie really knows me @fannybourdettedonon

Публикация от Bella * (@bellahadid) 24 Фев 2020 в 11:20 PST

Белла Хадид родилась 9 октября 1996 года. Она подписала контракт с IMG Models в 2014 году.

У нее есть также старшая сестра – модель Джиджи Хадид, которая родилась 23 апреля 1995 года.