Белла Хадид снялась топлес
26.02.2020, 12:30, Новости дня
Американская модель Белла Хадид поделилась в Instagram снимками, сделанными в Париже.
«Перезарядка. Самое мечтательное место в Париже», – написала она, отметив местом своего пребывания Институт красоты Dior.
Хадид на втором фото в подборке предстала сидящей в постели без бюстгальтера, прикрыв голую грудь рукой.
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recharging @ the dreamiest place in paris…. @diorskincare , Dior Institute, my bestie really knows me @fannybourdettedonon
Белла Хадид родилась 9 октября 1996 года. Она подписала контракт с IMG Models в 2014 году.
У нее есть также старшая сестра – модель Джиджи Хадид, которая родилась 23 апреля 1995 года.
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