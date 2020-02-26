Белла Хадид снялась топлес

26.02.2020, 12:30, Новости дня

Американская модель Белла Хадид поделилась в Instagram снимками, сделанными в Париже.

«Перезарядка. Самое мечтательное место в Париже», – написала она, отметив местом своего пребывания Институт красоты Dior.

Хадид на втором фото в подборке предстала сидящей в постели без бюстгальтера, прикрыв голую грудь рукой.

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recharging @ the dreamiest place in paris…. @diorskincare , Dior Institute, my bestie really knows me @fannybourdettedonon

Публикация от Bella * (@bellahadid) 24 Фев 2020 в 11:20 PST

Белла Хадид родилась 9 октября 1996 года. Она подписала контракт с IMG Models в 2014 году.

У нее есть также старшая сестра – модель Джиджи Хадид, которая родилась 23 апреля 1995 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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