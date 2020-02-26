Кремль заявил о неизбирательности мер против коронавируса

26.02.2020, 12:30, Новости дня

Меры по предотвращению распространения коронавируса в РФ предпринимаются в отношении всех, а не только граждан Китая, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее в СМИ появилось письмо, которое посольство КНР в РФ якобы направило в мэрию Москвы. В нем выражена озабоченность мерами, которые предпринимаются для недопущения распространения коронавируса в городе, в частности, повсеместным мониторингом граждан Китая.

«Что касается работы штаба и мер по предотвращению распространения коронавируса в России, то эти меры предпринимаются в отношении всех. Если вы знаете, что даже на входе в Кремль на крупные публичные мероприятия принимаются эти меры по недопущению распространения коронавируса. И поверьте мне, в Кремль входят не только китайцы», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Пресс-секретарь президента также напомнил, что российская сторона дорожит двусторонними партнерскими отношениями с Китаем, поэтому «не может идти и речи о каких-то дискриминационных мерах».

«Я не знаю, к сожалению, о письме ничего, наверное, оно передавалось по дипломатическим каналам через министерство иностранных дел», – добавил Песков, порекомендовав обратиться в МИД.

Напомним, число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2 тыс. 715 человек, выздоровели более 29,7 тыс., человек количество случаев заражения с момента вспышки заболевания превысило 78 тыс.