Первый ЗРК «Витязь» заступил на боевое дежурство

26.02.2020, 12:30, Новости дня

Первый зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь" заступил на боевое дежурство в Ленинградской области, сообщает телеканал "Россия 24".

Напомним, концерн ПВО "Алмаз-Антей" передал зенитные ракетные комплексы Министерству обороны 22 февраля 2019 года на полигоне "Капустин яр", что в Астраханской области. В январе 2020 года военные провели испытательные пуски.

С-350 "Витязь" – это зенитный ракетный комплекс среднего радиуса действия: максимальная дистанция перехвата воздушной цели – до 60 километров, а одна пусковая установка несет 12 ракет.

ЗРК способен всего за 22 секунды выпустить все ракеты. При этом С-350 максимально автоматизирован. Экипажу достаточно включить комплекс, после чего он сам обнаружит все летательные аппараты вокруг, опознает противника и возьмет его на сопровождение.



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